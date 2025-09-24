Erano tutti al concerto dei Coldplay! Andy Byron Kristin Cabot e… il marito di lei con la nuova fidanzata

Cultweb.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia di Kristin Cabot e Andy Byron, la coppia “ coldplayed “, ovvero beccata al concerto dei Coldplay in atteggiamento affettuoso, ha fatto il giro del mondo. E aperto una serie di dibattiti sulla protezione della privacy. I due protagonisti hanno lasciato i rispettivi posti di lavoro, sopportando critiche di vario genere. Ora, The Times rivela una notizia importante (nel contesto della questione, ovviamente): anche il marito di Kristin, Andrew Cabot, era presente allo stesso concerto, accompagnato da un’altra donna. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Andrew e Kristin erano già separati da diverse settimane prima del concerto, e la loro decisione di divorziare era già in corso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

erano tutti al concerto dei coldplay andy byron kristin cabot e8230 il marito di lei con la nuova fidanzata

© Cultweb.it - Erano tutti al concerto dei Coldplay! Andy Byron, Kristin Cabot e… il marito di lei (con la nuova fidanzata)

In questa notizia si parla di: erano - tutti

Addio alla Ca’ del Liscio: “In Romagna c’erano 80 locali, ormai sono tutti scomparsi”

Griselda, uccisa alla festa della nipote a Marotta dal cognato per la musica alta: “Erano tutti terrorizzati”

Rinviato il convegno delle polemiche organizzato dal Pd di Atessa: i relatori erano tutti uomini

La coppia al concerto dei Coldplay spiega bene di chi sono le nostre immagini quando andiamo a un evento; Fedez non risparmia nessuno: da Tony Effe a Ilaria Salis, è guerra aperta; Tutte le volte che le kiss cam hanno beccato i tradimenti (oltre a Chris Martin).

erano tutti concerto coldplay“Andy Byron e Kristin Cabot non erano amanti ma solo amici”, le rivelazioni sullo scandalo al concerto dei Coldplay - Emergono nuovi retroscena sullo "scandalo Coldplay" che lo scorso luglio ha coinvolto Andy Byron e Kristin Cabot, avvistati dalla kiss cam del ... Segnala fanpage.it

erano tutti concerto coldplay«Sono amica della manager al concerto dei Coldplay, lei e il Ceo non erano amanti ma solo amici: ecco la verità» - A distanza di due mesi dallo scandalo dei due manager della Astronomer, ripresi mentre si abbracciavano al concerto dei Coldplay, arriva una smentita che farebbe rivalutare tutto il ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Erano Tutti Concerto Coldplay