Erano tutti al concerto dei Coldplay! Andy Byron Kristin Cabot e… il marito di lei con la nuova fidanzata

La storia di Kristin Cabot e Andy Byron, la coppia “ coldplayed “, ovvero beccata al concerto dei Coldplay in atteggiamento affettuoso, ha fatto il giro del mondo. E aperto una serie di dibattiti sulla protezione della privacy. I due protagonisti hanno lasciato i rispettivi posti di lavoro, sopportando critiche di vario genere. Ora, The Times rivela una notizia importante (nel contesto della questione, ovviamente): anche il marito di Kristin, Andrew Cabot, era presente allo stesso concerto, accompagnato da un’altra donna. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Andrew e Kristin erano già separati da diverse settimane prima del concerto, e la loro decisione di divorziare era già in corso. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Erano tutti al concerto dei Coldplay! Andy Byron, Kristin Cabot e… il marito di lei (con la nuova fidanzata)

La coppia al concerto dei Coldplay spiega bene di chi sono le nostre immagini quando andiamo a un evento; Fedez non risparmia nessuno: da Tony Effe a Ilaria Salis, è guerra aperta; Tutte le volte che le kiss cam hanno beccato i tradimenti (oltre a Chris Martin).

