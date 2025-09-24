Episodi imperdibili che hanno definito star trek | la serie originale

Il patrimonio della serie televisiva Star Trek: The Original Series si compone di episodi che sono diventati veri e propri capolavori, capaci di definire le fondamenta della lunga e prolifica storia del franchise. Questi episodi non solo hanno contribuito a consolidare l’immagine dell’universo creato da Gene Roddenberry, ma continuano a influenzare la cultura pop e la narrativa fantascientifica anche a più di sessant’anni dalla loro prima trasmissione. gli episodi più iconici di star trek: the original series. Nonostante la serie sia stata trasmessa dal 1966 al 1969 per soli tre anni, il suo impatto è rimasto indelebile. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

