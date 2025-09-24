Ep674 – Ilaria Salis sì all’immunità dalla Commissione dell’Eurocamera È polemica – Italia non partecipi all’Eurovision se c’è Israele

Ilaria Salis, la commissione del Parlamento Europeo vota contro la revoca dell’immunità. Il no è passato con un solo voto di scarto. L’eurodeputata: “Segnale importante e positivo”. Vannacci: “Vergogna”. “L’Italia non partecipi all’Eurovision se c’è Israele”. La richiesta di tre membri del cda Rai in vista della kermesse in programma al Wiener Stadthalle di Vienna dal 12 al 16 maggio. Federer polemico sulla rivalità tra Sinner e Alcaraz: “I direttori dei tornei li aiutano”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ep.674 – Ilaria Salis, sì all’immunità dalla Commissione dell’Eurocamera. È polemica – “Italia non partecipi all’Eurovision se c’è Israele”

In bilico l'immunità di Ilaria Salis, la commissione giuridica del Parlamento Ue deciderà il 24 giugno: Ppe spaccato - La libertà di Ilaria Salis è appesa a un pugno di voti e a impedire la revoca dell'immunità da europarlamentare chiesta dall'Ungheria, che l'accusa di lesioni aggravate nei confronti di due militanti

Ilaria Salis e il padre Roberto minacciati di morte: "Vi ucciderò a colpi di fucile e pistola" - "Userò la stessa violenza che tu hai usato in Ungheria contro te e tuo padre, a colpi di fucile e pistola".