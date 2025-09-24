Eolico offshore Legacoop Romagna | Servono confronto con le attività e adeguate compensazioni

Ravennatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre si attende che l’eolico offshore sia inserito nelle aste degli incentivi del Decreto Fer2, si è riacceso con la fine dell’estate il dibattito sui progetti al largo della costa romagnola. “Come Legacoop Romagna guardiamo con favore alla transizione energetica e allo sviluppo delle fonti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: eolico - offshore

