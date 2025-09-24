Enzo Iacchetti di nuovo a È sempre Cartabianca altre polemiche dopo la diretta

Fa ancora discutere lo scontro tra l’attore comico Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi, presidente dell’Associazione Amici d’Israele a Milano ed ex soldato israeliano nella prima guerra del Libano. Mizrahi aveva accusato Iacchetti di essere fascista e l’attore, di rimando, lo aveva minacciato di colpirlo con un pugno e lo aveva insultato dandogli dello “str***o”. L’episodio ha fatto rapidamente il giro del web, diventando oggetto di battute e di numerosi meme che hanno alimentato la polemica. L’attore è tornato a parlare nello studio di “È Sempre Cartabianca”, programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4, dove era scoppiato il caso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it