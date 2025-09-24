Enzo Decaro a Manocalzati con un omaggio a Pasolini e Callas
Sarà una serata di grande intensità emotiva e culturale quella del 4 ottobre 2025 alla Sala delle Arti, dove prenderà il via la nuova stagione concertistica “Innamorati della Musica”, a cura dell’Associazione Igor Stravinsky con la direzione artistica del M° Nadia Testa.Ad aprire il cartellone. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
