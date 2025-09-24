Entrano nelle cantine per rubare ma la moglie del custode si accorge di tutto | due ladri arrestati a Torino

Insieme hanno provato a entrare nelle cantine di una palazzina di via Cruto, a Torino, nella notte del 23 settembre. Insieme sono stati arrestati e oggi, 24 settembre, sono arrivati in tribunale per l’udienza di convalida. Hanno 27 e 34 anni i due ladri di origine marocchina fermati nelle scorse. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Entrano nelle cantine per rubare, ma la moglie del custode si accorge di tutto: due ladri arrestati a Torino.

