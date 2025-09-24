Entrano in gioielleria di via Atenea a tentano la rapina almeno due donne in fuga
Tentata rapina in una gioielleria di via Atenea. In azione due donne, ma non è escluso che all'esterno dell'attività commerciale potessero anche esserci degli uomini che hanno svolto la funzione di “palo”. Le due donne - stando a quanto apprende, al momento, AgrigentoNotizie - sono entrate nella. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: entrano - gioielleria
Portofino, rapina nella gioielleria Cusi, due uomini entrano prima della chiusura e portano via i preziosi
Telecolore. . Colpita una gioielleria in pieno centro. Sull'episodio indaga la #poliziadistato - facebook.com Vai su Facebook
Entrano in gioielleria di via Atenea a tentano la rapina, almeno due donne in fuga; Concorso Vetrine per il Natale 2018, grande riscontro dei commercianti.