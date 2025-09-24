Scena tragica a scuola: un ragazzo di 14 anni si è introdotto in classe brandendo un coltello e ha sferrato un colpo al volto contro la sua insegnante di musica, una donna di 66 anni, davanti agli occhi attoniti dei compagni di scuola. L’aggressore si è poi dileguato dall’edificio, facendo scattare immediatamente l’allarme e la mobilitazione delle forze dell’ordine. Leggi anche: Gigi D’Alessio, l’annuncio in lacrime al concerto (VIDEO) Attacco improvviso all’interno di una scuola media in Alsazia. Una mattinata di ordinaria attività scolastica si è trasformata in un vero incubo all’ Istituto Robert Schuman di Benfeld, nel Basso Reno, a sud di Strasburgo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Entra in aula col coltello e colpisce un professore: follia a scuola