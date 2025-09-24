Un tratto di una strada trafficata nella capitale thailandese Bangkok è crollato questa mattina, lasciando un buco profondo decine di metri di fronte a un importante ospedale e costringendo i residenti nelle vicinanze ad essere evacuati. Appena fuori da una stazione di polizia locale e dall'ospedale Vajira, in un quartiere residenziale di Bangkok, un buco di circa 50 metri ha tranciato cavi elettrici. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Enorme voragine in una strada a Bangkok costringe all'evacuazione della zona VIDEO