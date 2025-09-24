Enorme voragine in una strada a Bangkok costringe all' evacuazione della zona VIDEO

Feedpress.me | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tratto di una strada trafficata nella capitale thailandese Bangkok è crollato questa mattina, lasciando un buco profondo decine di metri di fronte a un importante ospedale e costringendo i residenti nelle vicinanze ad essere evacuati. Appena fuori da una stazione di polizia locale e dall'ospedale Vajira, in un quartiere residenziale di Bangkok, un buco di circa 50 metri ha tranciato cavi elettrici. 🔗 Leggi su Feedpress.me

enorme voragine in una strada a bangkok costringe all evacuazione della zona video

© Feedpress.me - Enorme voragine in una strada a Bangkok costringe all'evacuazione della zona VIDEO

In questa notizia si parla di: enorme - voragine

Addio a Stefano Benni: enorme voragine nella cultura italiana

Maltempo in Italia, non è finita: crolla la provinciale in pieno giorno. Voragine enorme

Thailandia, enorme voragine davanti a ospedale Bangkok

Enorme voragine in una strada a Bangkok costringe all'evacuazione della zona; Un'enorme voragine in una strada di Bangkok costringe all'evacuazione della zona; Enorme voragine si apre davanti a un ospedale a Bangkok: il momento in cui la strada sprofonda.

enorme voragine strada bangkokEnorme voragine in strada a Bangkok costringe a evacuazione - Un tratto di una strada trafficata nella capitale thailandese Bangkok è crollato questa mattina, lasciando un buco profondo decine di metri di fronte a un importante ospedale e costringendo i resident ... Si legge su msn.com

Enorme voragine si apre davanti a un ospedale a Bangkok: il momento in cui la strada sprofonda - Le recenti piogge torrenziali forse all'origine del cedimento del terreno, franato su un cantiere della metropolitana. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Enorme Voragine Strada Bangkok