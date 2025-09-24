Ennesima rissa in via Corridoni c' è ancora sangue per terra

Ancora risse e disordini in via Corridoni, l'ultima sarebbe avvenuta ieri pomeriggio, intorno alle 18:00.  Secondo le testimonianze pervenute in redazione, si è verificata una violenta lite tra diversi stranieri, informazioni che sembrano trovare conferma in una consistente macchia di sangue sul. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

