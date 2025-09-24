Energia nucleare da riconsiderare l’iniziativa in Largo Battisti

Tra settembre e ottobre 2025 si svolgerà in 39 città italiane lo Stand Up for Nuclear, una manifestazione nata per promuovere presso l’opinione pubblica i benefici delle tecnologie nucleari civili in ambito energetico, medico-diagnostico, alimentare, industriale e nella ricerca scientifica. A. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Pichetto, integrare la produzione di energia con nucleare

Orsini, 'serve investire e credere nell'energia nucleare'

Caldo torrido e rincari di gas e luce, si ferma anche il nucleare francese. L’esperto: “Non siamo pronti. Quando serve energia il sistema traballa”

#Energia: #Nucleare in stallo, corrono le #rinnovabili. Tutti i dati del report WNISR 2025

Secondo il rapporto, non vi sono prove di un vigoroso sviluppo nucleare globale e la quota nella produzione energetica globale si ridurrà ulteriormente dal 9% del 2024 https://energiaoltre.it/dopo-la-produzione-record-del-2024-i-progetti-di-energia-nucleare-s

Nucleare: vogliono stanziare 7,5 milioni di euro in 2 anni per informare (e convincere) gli italiani sull'energia atomica - Sette virgola cinque milioni di euro tra il 2025 e il 2026 per finanziare campagne informative sull'energia nucleare.

Aiea: Grossi, meta' energia a basse emissioni in Europa e' di origine nucleare - "Il peggioramento dell'emergenza climatica e la crisi energetica in corso stanno orientando sempre piu' Paesi verso il nucleare, sia nella direzione di interventi tesi a estendere la ...