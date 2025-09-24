Enel colloca negli Usa un bond da 4,5 miliardi di dollari
Il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo ha emesso ieri negli Stati Uniti un maxi-bond da 4,5 miliardi di dollari complessivi, un’operazione dalle dimensioni davvero significative, dato che si tratta del più grande collocamento realizzato da un’utility europea nel 2025. Operazione decisamente apprezzata dai mercati, tanto che ha ricevuto richieste di sottoscrizione in esubero per circa 3 volte, con ordini complessivi per un importo pari a circa 14,4 miliardi di dollari. L’emissione è strutturata in quattro tranche, con data di regolamento prevista al 30 settembre 2025. La durata media dell’emissione obbligazionaria è di 12 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
