' Encontro a Filettole' una giornata tra sport danze brasiliane e buon cibo
Sabato 25 settembre l’Associazione Encontro porta l’energia del Brasile a Vecchiano e a Filettole.Un evento che unisce l’Italia e il Brasile e che in questo inizio autunno trova il suo scenario ideale a Vecchiano: sabato 25 settembre l’Associazione italo-brasiliana Encontro si divide tra il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: encontro - filettole
"Encontro a Filettole" Appuntamento il prossimo sabato 27 settembre presso il Circolo Arci A. Bartalini di Filettole e presso l’Istituto Comprensivo 'Daniela Settesoldi' di Vecchiano. PROGRAMMA Dalle 16 alle 18 il gruppo Capoeira Angola Guerreiro de Palmar - facebook.com Vai su Facebook
'Encontro a Filettole', una giornata tra sport, danze brasiliane e buon cibo.
