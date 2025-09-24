EMU Rosalie’s Mupen GUI v0.81 | Disponibile con Migrazione a SDL3

Rosalie’s Mupen GUI (RMG), il front-end gratuito e open-source per l’emulatore mupen64plus scritto in C++, ha appena ricevuto la versione v0.8.1. Questo aggiornamento porta con sé una delle modifiche più significative nella storia recente del progetto: la completa migrazione alla versione 3 della libreria SDL (Simple DirectMedia Layer), oltre a vari fix e miglioramenti. Scopriamo insieme tutte le novità. Cos’è Rosalie’s Mupen GUI?. Per chi non lo conoscesse, Rosalie’s Mupen GUI è un’interfaccia utente moderna e intuitiva per l’emulatore Nintendo 64 mupen64plus. Il suo obiettivo è rendere l’esperienza di emulazione semplice e accessibile a tutti, senza rinunciare alla potenza e alle opzioni di configurazione avanzate per gli utenti esperti. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net