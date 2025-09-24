Empoli vigili in lutto | è morto Daniele Faleburle Una colonna della polizia municipale

Empoli, 24 settembre 2025 - Una notizia triste e inaspettata ha colpito la comunità empolese. All'età di 71 anni è scomparso Daniele Faleburle. L'ex sovrintendente della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa era andato in pensione il 30 giugno 2018, dopo 42 anni, 10 mesi e 11 giorni di servizio. Precedentemente aveva lavorato, per 5 anni, nel settore privato, e il 1° settembre 1981 era entrato a far parte del corpo dei vigili urbani del Comune di Empoli del quale, fino al 1° gennaio 2018, è stato dipendente e ufficiale. Negli ultimi anni di carriera era stato il responsabile dell’ufficio incidenti nella nuova riorganizzazione legata all’Unione, ma nel suo passato ha ricoperto vari incarichi in tutti i settori occupandosi delle ordinanze per la viabilità, del Gruppo Operativo Sicurezza coordinando la gestione del personale della PM attorno allo stadio ‘Castellani’ in occasione della partite dell’Empoli in Serie A e per gli altri grandi eventi che ha ospitato la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

