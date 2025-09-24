Empoli chiudono negozi storici in centro | Ingressi dimezzati e situazioni spiacevoli

Empoli, 24 settembre 2025 – “Un saluto e un grazie di cuore a tutti i clienti che dal 21 ottobre 1989 ad oggi ci hanno scelto, sostenuto e accompagnato. È stato un onore condividere questo percorso con voi. Con affetto, Naracamicie”. Un foglietto che sa di amarezza per un ‘giro’ che non è più quello di una volta. Un messaggio appeso al bandone abbassato da oltre un mese ormai. Un altro brand che se ne va dopo (quasi) quarant’anni. Siamo in via Giuseppe del Papa, a due passi da Robe di Kappa, altro negozio che non c’è più, altra casella – per ora – vuota nell’intricato puzzle delle attività del centro storico empolese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, chiudono negozi storici in centro: “Ingressi dimezzati e situazioni spiacevoli”

