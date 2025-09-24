I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte fra il 23 e il 24 settembre 2025, a partire dalle ore 3 nel comune di Empoli, per una serie di incendi di sacchi di raccolta differenziata, che sono stati posizionati sotto le autovetture L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Empoli: auto a fuoco nella notte. Incendi appiccati con sacchi di rifiuti