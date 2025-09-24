Empoli | auto a fuoco nella notte Incendi appiccati con sacchi di rifiuti
I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte fra il 23 e il 24 settembre 2025, a partire dalle ore 3 nel comune di Empoli, per una serie di incendi di sacchi di raccolta differenziata, che sono stati posizionati sotto le autovetture L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: empoli - auto
Il campionato riprenderà domenica con la trasferta in Toscana. Carovana di auto e pullman alla volta di Empoli
Empoli: tir si ribalta sulla regionale 429, coinvolte delle auto. Due feriti
Empoli, grave incidente in centro. Scontro tra due auto: i feriti estratti dalle lamiere
?Empoli, scontro fra auto in centro: grave 28enne - facebook.com Vai su Facebook
Notte di fuoco a Empoli, auto e rifiuti in fiamme; A fuoco sacchi spazzatura messi sotto auto a Empoli; Spazzatura messa sotto le auto e data alle fiamme.
Sacchi rifiuti sotto le auto per dargli fuoco, atti vandalici nella notte a Empoli - I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 3 della notte per una serie di incendi nel comune di Empoli che, da quanto appreso, potrebbero essere di ... Riporta gonews.it
Auto in fiamme nella notte, incendi scaturiti da sacchi di rifiuti sotto i veicoli - Serie di incendi di sacchi di rifiuti posizionati sotto le autovetture a Empoli. Scrive 055firenze.it