Emofilia con la ricerca non è più ostacolo a vita sportiva

Roma, 24 set. (askanews) - Lo sport come strumento di benessere e salute, il golf come metafora di equilibrio e di presenza, l'emofilia come malattia rara da raccontare e rendere visibile: nasce da questa unione di intenti The HemoGolf Challenge, l'appuntamento che vede Roma e Rieti trasformarsi nel palcoscenico di un torneo internazionale capace di coniugare agonismo, solidarietà e divulgazione scientifica. La manifestazione, ideata e coordinata da BIOVIIIx per sostenere FedEmo - Federazione delle Associazioni Emofilici - e patrocinata dalla Federazione Italiana Golf, si è svolta il 23 settembre al Golf Club Marco Simone di Roma e farà tappa il 27 settembre al Golf Club Centro d'Italia di Rieti, con 32 squadre partecipanti e circa 200 golfisti, tra professionisti e amatori, uniti nel segno dell'inclusione e della responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

