Emma Watson | Non recito più da anni | non mi manca vendere i film

L’attrice britannica racconta i motivi della sua lunga pausa dal set: la fatica delle promozioni, il bisogno di nuove basi nella vita privata e il desiderio di ritrovare la parte più autentica del suo mestiere. Tra studi a Oxford e attivismo, ora guarda al ritorno con occhi diversi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

emma watson recito pi249Emma Watson, l'ultimo film prima dell'addio al cinema è un capolavoro: "Ma recitare mi stava distruggendo" - L'ultimo film di Emma Watson prima dell'addio al cinema si è rivelato un piccolo capolavoro, l'attrice è però determinata a non tornare sul set ... Secondo libero.it

