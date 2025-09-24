Emma Watson | Non recito più da anni | non mi manca vendere i film

L’attrice britannica racconta i motivi della sua lunga pausa dal set: la fatica delle promozioni, il bisogno di nuove basi nella vita privata e il desiderio di ritrovare la parte più autentica del suo mestiere. Tra studi a Oxford e attivismo, ora guarda al ritorno con occhi diversi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Emma Watson: «Non recito più da anni: non mi manca vendere i film»

