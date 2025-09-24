Emma Watson non recita dal 2018 | Non mi manca la pressione vendere i film la mia vita aveva toccato il fondo

Sono anni, ormai, che Emma Watson non recita più e ad oggi non si pente della sua scelta. L'attrice britannica ha raccontato di non sentire la mancanza della pressione, della promozione dei film e della frenesia della sua vita di prima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: emma - watson

Emma Watson nei guai con la legge: cosa è successo?

Emma Watson, felice (e single) a 35 anni: lontano dal cinema, con un dottorato a Oxford e il successo mondiale del gin che ha lanciato insieme al fratello

La polizia ‘bacchetta’ Emma Watson, 6 mesi di stop alla guida per eccesso di velocità

L’attrice non appare in un film dal 2019, anno in cui ha preso parte a “Piccole Donne” diretto da Greta Gerwig #EmmaWatson - X Vai su X

L'attrice di Harry Potter ha parlato della sua carriera cinematografica e della pausa che si sta prendendo dalla recitazione. https://cinema.everyeye.it/notizie/emma-watson-rompe-silenzio-carriera-cinema-ecco-cosa-manca-829593.html?utm_medium=Social - facebook.com Vai su Facebook

Emma Watson non recita dal 2018: Non mi manca la pressione, vendere i film, la mia vita aveva toccato il fondo; Emma Watson sull'addio alla recitazione: “Mi stava distruggendo, non mi manca per niente”; Emma Watson, l'ultimo film prima dell'addio al cinema è da brividi: ecco qual è.

Emma Watson non recita dal 2018: “Non mi manca la pressione, vendere i film, la mia vita aveva toccato il fondo” - L’attrice britannica ha raccontato di non sentire la mancanza della pressione, della promozione dei film e ... Secondo fanpage.it

Emma Watson: «Non recito più da anni: non mi manca vendere i film» - L’attrice britannica racconta i motivi della sua lunga pausa dal set: la fatica delle promozioni, il bisogno di nuove basi nella vita privata e il desiderio di ritrovare la parte più autentica del suo ... Segnala vanityfair.it