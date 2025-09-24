Emma Watson non recita dal 2018 | Non mi manca la pressione vendere i film la mia vita aveva toccato il fondo

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono anni, ormai, che Emma Watson non recita più e ad oggi non si pente della sua scelta. L'attrice britannica ha raccontato di non sentire la mancanza della pressione, della promozione dei film e della frenesia della sua vita di prima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

