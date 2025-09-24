EMERGENZA TRASLOCHI | torna il killer delle chiavi I Chiunque cambia casa rischia di fare questo madornale errore I Dopo piangi per mesi
Chiavi smarrite, un rischio troppo spesso sottovalutato e un’occasione ghiotta per i topi d’appartamento Traslocare in una nuova abitazione comporta numerosi imprevisti, ma pochi considerano il rischio legato alle chiavi smarrite o non restituite dai precedenti occupanti. Questo dettaglio apparentemente banale può trasformarsi in una vera minaccia per la sicurezza domestica, aprendo potenzialmente la porta a intrusioni indesiderate. La difficoltà principale risiede nel non sapere quanti duplicati siano ancora in circolazione e chi possa detenerli. Studi internazionali hanno evidenziato come la maggior parte delle persone non restituisca tutte le chiavi quando lascia una casa. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: emergenza - traslochi
La gestione dell’emergenza-urgenza con Sos Malnate - LA MATERIA DEL GIORNO Ospite Massimo Pedrazzini, presidente di Sos Malnate. Il tema dell’incontro sarà la gestione di emergenza-urgenza, ovvero come si muove una squadra di soccorritori quand - facebook.com Vai su Facebook
"Killer silenzioso". In Europa scatta l'emergenza sanitaria per il caldo - L’organizzazione mondiale della sanità avverte i cittadi sulle potenziali pericolosità mortali del caldo definito come un “killer silenzioso”. Riporta ilgiornale.it