Emergenza crack nel centro storico | Situazione drammatica

"Emergenza crack nel centro storico, serve un intervento coordinato e su misura, la situazione sta devastando interi quartieri". L'allarme è stato lanciato in consiglio comunale da Maria Luisa Centofanti, capogruppo di Riformiamo Genova, un'interrogazione alla quale ha risposto l'assessora al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: emergenza - crack

Dipendenze, il Sert lancia l’allarme: "Eroina resta la droga più diffusa, ma il crack è la vera emergenza"

Cos’è il crack e perché è un’emergenza a Bologna

Emergenza crack, epicentro in Bolognina. Consumatori in crescita costante: la mappa

Appartamenti abbandonati, garage e cantine trasformati in luoghi di consumo e spaccio: a Catania il fenomeno delle crack room assume i contorni di un’emergenza sociale. - facebook.com Vai su Facebook

Ingoia ovuli di crack ed eroina: arrestato baby spacciatore di 15 anni - X Vai su X

Emergenza crack nel centro storico: Situazione drammatica; Emergenza crack nel centro storico: «Sangue nei vicoli, quartieri al collasso». Spadarotto: «Serve un intervento immediato»; La politica incontra i cittadini, Consiglio comunale a Ballarò CLICCA PER IL VIDEO.

Genova, riforniva i pusher di crack del centro storico: in manette 25 enne, era latitante da 3 anni - Genova – Arrestato a Genova uno spacciatore di 25 anni che riforniva i pusher del centro storico. Si legge su ilsecoloxix.it

Frosinone, le sedi di Ispettorato del lavoro e Camera di Commercio nel centro storico: è emergenza parcheggi - Le aree di sosta disponibili in zona si limitano a poche decine di posti auto, distribuiti tra piazza Marzi, piazza della Libertà e piazza Scappaticci, spesso completamente occupati. Segnala ilmessaggero.it