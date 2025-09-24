Emergenza cinghiali a Bari tre esemplari catturati nel parco Lama Balice
Tre esemplari, un maschio e due femmine appartenenti alla cosiddetta classe ‘rossi’, sono stati catturati intorno alle 4 di questa mattina. Proseguono le attività di monitoraggio, gestione e controllo numerico del cinghiale (Sus scrofa) nel territorio di Bari. Nel corso degli ultimi quindici. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Emergenza cinghiali a Bari, tre esemplari catturati nel parco Lama Balice
