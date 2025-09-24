Emanuele Ragnedda il vino da 1.800 euro a bottiglia e l’azienda di famiglia Chi è l’imprenditore indagato per l’omicidio di Cinzia Pinna

Roma, 24 settembre 2025 – Il vino lo fa a Concaentosa, la sua tenuta nell’entroterra di Palau a nord di Arzachena, il suo Vermentino è finito sui giornali perché era i l "bianco" più caro d'Italia: 1.800 euro a bottiglia. Nipote di Fabrizio e figlio di Mario, che fondò la cantina simbolo di Gallura Capichera, Emanuele Ragnedda, 41 anni, è in stato di fermo, accusato dell' omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa la sera dell'11 settembre proprio da Palau. Con lui, accusato di occultamento di cadavere, un 26enne di Milano che risiede a Olbia. I carabinieri e la Guardia Costiera lo hanno fermato mentre tentava di fuggire su un'imbarcazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Emanuele Ragnedda, il vino da 1.800 euro a bottiglia e l’azienda di famiglia. Chi è l’imprenditore indagato per l’omicidio di Cinzia Pinna

