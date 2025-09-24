Emanuele Ragnedda confessa il femminicidio di Pinna | rivelato dov’è il corpo

Emanuele Ragnedda ha confessato. L’imprenditore del vino 41enne di Arzachena era stato fermato questa mattina dai carabinieri mentre tentava di darsi alla fuga a bordo di una barca in Gallura, con l’accusa di essere l’omicida di Cinzia Pinna. Ebbene, dinanzi ai militari e al procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, avrebbe anche indicato dove si . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Emanuele Ragnedda confessa il femminicidio di Pinna: rivelato dov’è il corpo

In questa notizia si parla di: emanuele - ragnedda

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «È l'ultimo ad averla vista viva». Accertamenti in un casolare

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «Ha provato a fuggire in gommone, era armato»

Cinzia Pinna scomparsa in Gallura, indagato per omicidio il noto imprenditore del vino Emanuele Ragnedda

Chi è Emanuele Ragnedda, l'imprenditore del vino super costoso fermato per il caso Pinna tg.la7.it/cronaca/emanue… - X Vai su X

Femminicidio di Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda ha confessato: cadavere trovato nel suo casolare; Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda confessa: fermato per omicidio, il corpo in un casolare nelle sue tenute di vino ad Arzachena; Ritrovato il corpo di Cinzia Pinna. L’imprenditore vinicolo Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio.

Chi è Emanuele Ragnedda, l’imprenditore che ha confessato il delitto di Cinzia Pinna: le sue bottiglie costano fino a 1.800 euro - Emanuele Ragnedda ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna, la ragazza di 33 anni della quale si sono perse le tracce dalla sera dell’11 settembre a Palau, in Gallura, il corpo è stato ritrovato ... Da tpi.it

Caso Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio e fa trovare il corpo della 33enne scomparsa - È stato ritrovato il corpo di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo scomparsa l’11 settembre a Palau. fanpage.it scrive