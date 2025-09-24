Emanuele Ragnedda chi è l' imprenditore fermato per l' omicidio di Cinzia Pinna | la fuga in gommone si era nascosto nella villa di famiglia Suo il vino bianco più caro d' Italia

L?imprenditore del vino Emanuele Ragnedda è stato fermato per l'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui non si hanno più. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Emanuele Ragnedda, chi è l'imprenditore fermato per l'omicidio di Cinzia Pinna: la fuga in gommone, si era nascosto nella villa di famiglia. Suo il vino bianco più caro d'Italia

In questa notizia si parla di: emanuele - ragnedda

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «È l'ultimo ad averla vista viva». Accertamenti in un casolare

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «Ha provato a fuggire in gommone, era armato»

Cinzia Pinna scomparsa in Gallura, indagato per omicidio il noto imprenditore del vino Emanuele Ragnedda

Roberto Ragnedda - facebook.com Vai su Facebook

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «Ha provato a fuggire in gommone, era armato» - Sono ore decisive per l'inchiesta sulla scomparsa di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa dalla sera dell'11 settembre scorso e su cui la Procura di ... Scrive leggo.it

Emanuele Ragnedda, chi è l'imprenditore fermato per l'omicidio di Cinzia Pinna: la fuga in gommone, si era nascosto nella villa di famiglia. Suo il vino più caro d'Italia - L’imprenditore del vino Emanuele Ragnedda è stato fermato per l'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui non si hanno più notizie dall’11 settembre ... Riporta ilmessaggero.it