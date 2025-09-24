Emanuele Ragnedda chi è l' imprenditore fermato per l' omicidio di Cinzia Pinna | la fuga in gommone si era nascosto nella villa di famiglia Suo il vino bianco più caro d' Italia

L?imprenditore del vino Emanuele Ragnedda è stato fermato per l'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui non si hanno più. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Emanuele Ragnedda, chi è l'imprenditore fermato per l'omicidio di Cinzia Pinna: la fuga in gommone, si era nascosto nella villa di famiglia. Suo il vino bianco più caro d'Italia

