Elsa Fornero perde la testa contro Vannacci in diretta
Nuova bufera politica dopo le dichiarazioni di Elsa Fornero contro il generale ed europarlamentare leghista Roberto Vannacci. Ospite della trasmissione Di Martedì su La7, l’ex ministro del Lavoro non ha usato mezzi termini per commentare il discorso tenuto dal militare a Pontida, durante la tradizionale festa della Lega. Le parole di Vannacci a Pontida. L’attacco si riferisce al comizio in cui Vannacci aveva respinto le accuse di estremismo lanciate dal centrosinistra: “Ce ne freghiamo se ci chiamano estremisti, i veri estremisti sono loro”, aveva dichiarato dal palco. Nel suo intervento, l’europarlamentare aveva puntato il dito contro l’immigrazione e contro quella che ha definito “l’invasione dello straniero”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: elsa - fornero
Regno Unito, la ministra delle Finanze come Elsa Fornero: pianto in aula e sterlina a picco
Regno Unito, la ministra delle Finanze come Elsa Fornero: pianto in aula e sterlina in caduta libera
Elsa Fornero attacca i maschi in lacrime
Elsa Fornero contro Vannacci: "Vomitevole, vergognati" #dimartedi - X Vai su X
Questa sera, tra gli ospiti di Giovanni Floris a #DiMartedì ci saranno: Pier Luigi Bersani Aldo Cazzullo Anna Foa Maurizio Landini Matteo Renzi Antonio Padellaro Antonio Di Bella Elsa Fornero Sergio Rizzo Giorgio Mottola Paolo Mieli Elisabetta Piccolotti Tere - facebook.com Vai su Facebook
Elsa Fornero perde la testa contro Vannacci in diretta.
Elsa Fornero a La7: “Salvini? Un ‘trumpino’. Sulle pensioni ha fatto solo promesse stolte” - Salvini, nella conferenza stampa sul Ponte sullo Stretto, sembrava un trumpino: ha già assunto l’atteggiamento del Trump italiano, ... Secondo ilfattoquotidiano.it
"Sono feroci". Elsa Fornero insulta i giornali "di destra": ecco cosa ha detto - Quando si tratta di Elsa Fornero la polemica contro il governo di centrodestra è sempre dietro l’angolo. Si legge su ilgiornale.it