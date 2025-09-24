Elisabetta Canalis sta con un attore super sexy di 15 anni più giovane | ecco chi è FOTO

Negli ultimi giorni i riflettori del gossip si sono accesi su una nuova, presunta coppia che ha fatto discutere per il fascino e la differenza d’età: Elisabetta Canalis, 47 anni, e l’attore ed ex rugbista Alvise Rigo, 32. I due si sarebbero incrociati durante la presentazione della nuova serie Netflix Il rifugio atomico, tenutasi all’Apollo Club di Milano. Un incontro che, secondo quanto riportato da Chi, avrebbe lasciato intravedere una certa complicità. Tra sguardi e gesti che non sono passati inosservati, il sospetto che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia si fa strada. Ma qual è la verità dietro questo nuovo potenziale flirt? Elisabetta Canalis: il suo cuore torna a battere per Alvise Rigo?. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Elisabetta Canalis sta con un attore super sexy di 15 anni più giovane: ecco chi è (FOTO)

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo tra sguardi complici e carezze all’evento Netflix: più vicini che mai; Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono una coppia? Incontri e strani movimenti: il gossip; Elisabetta Canalis ha un nuovo amore? La showgirl paparazzata in compagnia di un attore.

Elisabetta Canalis sta con un attore super sexy di 15 anni più giovane: ecco chi è (FOTO) - Pare che il cuore di Elisabetta Canalis sia tornato a battere per un attore tanto giovane quanto sexy: ecco chi è il fortunato. Secondo donnapop.it

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si ritrovano a Milano e alimentano il gossip - Dopo il romantico viaggio in California, Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono ritrovati a un evento a Milano. Si legge su gazzetta.it