Elisabetta Canalis l’amore con Alvise Rigo sul red carpet della nuova serie Netflix 

Ildifforme.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' il red carpet della nuova serie Netflix dal titolo "Il rifugio atomico" a riunire la coppia Canalis-Rigo. Il nuovo amore è stato paparazzato da Chi: ecco tutti gli scatti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

elisabetta canalis l8217amore con alvise rigo sul red carpet della nuova serie netflix160

© Ildifforme.it - Elisabetta Canalis, l’amore con Alvise Rigo sul red carpet della nuova serie Netflix 

In questa notizia si parla di: elisabetta - canalis

Elisabetta Canalis, nuovo amore: La voce su Nicola accende il gossip estivo

Elisabetta Canalis torna in tv, protagonista di uno show coreano

Non riconoscono Elisabetta Canalis durante un’intervista a Sassari: il video della sua reazione

elisabetta canalis l8217amore alviseElisabetta Canalis e Alvise Rigo si ritrovano a Milano e alimentano il gossip - Dopo il romantico viaggio in California, Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono ritrovati a un evento a Milano. Secondo gazzetta.it

elisabetta canalis l8217amore alviseElisabetta Canalis e Alvise Rigo le prime foto insieme con tutto l’imbarazzo a Milano - Elisabetta Canalis e Alvise Rigo tra le pagine della rivista Chi, ci sono le prime foto insieme in pubblico ... Come scrive ultimenotizieflash.com

Cerca Video su questo argomento: Elisabetta Canalis L8217amore Alvise