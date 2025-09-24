Elio Germano e Teho Teardo a Ostia Antica Festival

Viaggio al termine della notte è il progetto teatrale e musicale che vede protagonisti Elio Germano e Teho Teardo, da oltre quindici anni insieme in un percorso transdisciplinare che ha attraversato Dante, Pasolini, Gino Strada e ora continua a confrontarsi con l’opera di Louis-Ferdinand Céline. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma Borgata Festival: Elio Germano, Rigoletto e il teatro nei bar animano Montespaccato e Torrevecchia

Questione di karma, stasera su Rai 3 la commedia con Fabio De Luigi ed Elio Germano

Triplo Sound Festival 2025 a Orvieto: musica, inclusione e sostenibilità con Elio Germano, Teho Teardo, Simona Atzori e Micah P. Hinson

