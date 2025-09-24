Elezioni regionali nel Pd è già scattato il toto-giunta Via tanti big avanza l’area Schlein

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 25 settembre 2025 – I sondaggi promettono talmente bene che il Pd è già alle prese col toto giunta e tanti mal di pancia. Guai a dare per scontata la vittoria di Eugenio Giani su Alessandro Tomasi, ma quel +18 consolidato di questo o quell’istituto concede ai dem quel pizzico di libertà per lucidare il pallottoliere dei nomi e dotarsi di righello. A urne chiuse già si va verso un massiccio rimpasto di giunta rispetto agli 8 titolari del Giani I. Congedati i due Stefano, Ciuoffo (Prato) e Baccelli (Lucca). Stesso trattamento per Serena Spinelli (Firenze), salvo exploit di preferenze nel collegio del Mugello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

elezioni regionali nel pd 232 gi224 scattato il toto giunta via tanti big avanza l8217area schlein

© Lanazione.it - Elezioni regionali, nel Pd è già scattato il toto-giunta. Via tanti big, avanza l’area Schlein

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Toscana : elezioni regionali; presentati i candidati del PD per la provincia di Grosseto. Sono Leonardo Marras; Alessio Scheggi; Lidia Bai; Lucia Tosini; Comunali: Sulmona, 4 i candidati a sindaco, 232 a consigliere; Elezioni Liguria, tutte le preferenze dei candidati in provincia di Imperia.

elezioni regionali pd 232Elezioni regionali, nel Pd &#232; già scattato il toto-giunta. Via tanti big, avanza l’area Schlein - L’ampio scarto nei sondaggi consente ai dem di pensare già al risiko dei nomi nel segno del campo largo. Come scrive lanazione.it

elezioni regionali pd 232Elezioni in Puglia, l'annuncio di Pietro Petruzzelli: "Sarò fra i candidati Pd al Consiglio regionale" - L'attuale assessore allo Sviluppo locale di Bari: "La segreteria provinciale ha deciso di inserire il mio nome nella lista alle prossime regionali del 23 e 24 novembre. Si legge su baritoday.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Pd 232