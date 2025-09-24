Elezioni regionali nel Pd è già scattato il toto-giunta Via tanti big avanza l’area Schlein

Firenze, 25 settembre 2025 – I sondaggi promettono talmente bene che il Pd è già alle prese col toto giunta e tanti mal di pancia. Guai a dare per scontata la vittoria di Eugenio Giani su Alessandro Tomasi, ma quel +18 consolidato di questo o quell’istituto concede ai dem quel pizzico di libertà per lucidare il pallottoliere dei nomi e dotarsi di righello. A urne chiuse già si va verso un massiccio rimpasto di giunta rispetto agli 8 titolari del Giani I. Congedati i due Stefano, Ciuoffo (Prato) e Baccelli (Lucca). Stesso trattamento per Serena Spinelli (Firenze), salvo exploit di preferenze nel collegio del Mugello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elezioni regionali, nel Pd è già scattato il toto-giunta. Via tanti big, avanza l’area Schlein

Toscana : elezioni regionali; presentati i candidati del PD per la provincia di Grosseto. Sono Leonardo Marras; Alessio Scheggi; Lidia Bai; Lucia Tosini; Comunali: Sulmona, 4 i candidati a sindaco, 232 a consigliere; Elezioni Liguria, tutte le preferenze dei candidati in provincia di Imperia.

