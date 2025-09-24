Elezioni regionali Marche quando e come votare? Date e orari degli appuntamenti elettorali

Tutto pronto per l’ appuntamento elettorale nelle Marche. Domenica 28 e lunedì 29 settembre i cittadini marchigiani saranno chiamati alle urne per rinnovare il Consiglio regionale ed eleggere il nuovo governatore. Il presidente uscente, Francesco Acquaroli, di centrodestra, è in corsa per un secondo mandato, mentre a sfidarlo, per il centrosinistra, c’è Matteo Ricci. Marche e Valle d’Aosta saranno le prime Regioni a votare in questa tornata elettorale, che coinvolgerà anche Veneto, Campania, Toscana, Puglia e Calabria. Ma quando si vota, come e quali documenti portare per poter accedere alle urne? Quando si vota?. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Il centrodestra è ancora senza candidato per le elezioni regionali in Puglia. Una situazione che sta creando malumori all'interno della coalizione. Stanca di attendere la convocazione di un tavolo che viene puntualmente rinviato, pressata da una base irritata d - facebook.com Vai su Facebook

Chi votare alle elezioni regionali nelle Marche? Il test TrovaPresidente; Elezioni regionali Marche, quando e come votare? Date e orari degli appuntamenti elettorali; ELEZIONI REGIONALI, SI VOTA IL 28 E 29 SETTEMBRE.

Elezioni Marche 2025: date e orari, candidati e ultimi sondaggi sulle regionali - Le elezioni regionali 2025 nelle Marche si terranno domenica 28 e lunedì 29 settembre. Scrive fanpage.it

Elezioni Regionali, Conte: “i cittadini delle Marche possono archiviare la stagione del centrodestra” - Lancio un messaggio ai delusi e a coloro che si sentono distanti dalla politica: è importante andare a votare, ... Segnala strettoweb.com