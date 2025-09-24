Elezioni regionali Marche quando e come votare? Date e orari degli appuntamenti elettorali

Open.online | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per l’ appuntamento elettorale nelle Marche. Domenica 28 e lunedì 29 settembre i cittadini marchigiani saranno chiamati alle urne per rinnovare il Consiglio regionale ed eleggere il nuovo governatore. Il presidente uscente, Francesco Acquaroli, di centrodestra, è in corsa per un secondo mandato, mentre a sfidarlo, per il centrosinistra, c’è Matteo Ricci. Marche e Valle d’Aosta saranno le prime Regioni a votare in questa tornata elettorale, che coinvolgerà anche Veneto, Campania, Toscana, Puglia e Calabria. Ma quando si vota, come e quali documenti portare per poter accedere alle urne? Quando si vota?. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

elezioni regionali marche votareElezioni Marche 2025: date e orari, candidati e ultimi sondaggi sulle regionali - Le elezioni regionali 2025 nelle Marche si terranno domenica 28 e lunedì 29 settembre. Scrive fanpage.it

Elezioni Regionali, Conte: “i cittadini delle Marche possono archiviare la stagione del centrodestra” - Lancio un messaggio ai delusi e a coloro che si sentono distanti dalla politica: è importante andare a votare, ... Segnala strettoweb.com

