Elezioni regionali Marche 2025 la guida | date orari candidati come si vota

Lettera43.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno le Marche e la Valle d’Aosta ad aprire l’autunno caldo delle elezioni regionali, che vedrà andare al voto anche i cittadini di Campania, Veneto, Toscana, Puglia e Calabria per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del Presidente della Giunta della Regione Marche. Ecco la guida alle Regionali in programma nelle Marche: date, orari, candidati, come si vota. Elezioni regionali Marche 2025: date e orari. Nelle Marche i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica 28 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 29 settembre. Elezioni regionali Marche 2025: i candidati. Nelle Marche, Regione guidata dal centrodestra, si sfideranno per la poltrona di governatore il presidente uscente Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia) e Matteo Ricci (Partito democratico). 🔗 Leggi su Lettera43.it

Matteo Ricci, altre accuse a Francesco Acquaroli: «Si nasconde dietro Meloni, in 5 anni non hanno portato un soldo»; Elezioni Regionali 2025 di domenica 28 e lunedì 29 settembre: info e fac simile; ELEZIONI REGIONALI, SI VOTA IL 28 E 29 SETTEMBRE.

