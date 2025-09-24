Elezioni regionali Marche 2025 la guida | date orari candidati come si vota

Saranno le Marche e la Valle d’Aosta ad aprire l’autunno caldo delle elezioni regionali, che vedrà andare al voto anche i cittadini di Campania, Veneto, Toscana, Puglia e Calabria per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del Presidente della Giunta della Regione Marche. Ecco la guida alle Regionali in programma nelle Marche: date, orari, candidati, come si vota. Elezioni regionali Marche 2025: date e orari. Nelle Marche i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica 28 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 29 settembre. Elezioni regionali Marche 2025: i candidati. Nelle Marche, Regione guidata dal centrodestra, si sfideranno per la poltrona di governatore il presidente uscente Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia) e Matteo Ricci (Partito democratico). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Elezioni regionali Marche 2025, la guida: date, orari, candidati, come si vota

