Elezioni regionali e controlli della Commissione antimafia nel mirino tre impresentabili | i nomi
Tre candidature sono finite nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia nell’ambito dei consueti controlli svolti dalla stesso organismo parlamentare sulle candidature e le eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione in vista delle elezioni regionali che si terranno in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
