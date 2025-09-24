Elezioni regionali e controlli della Commissione antimafia nel mirino tre impresentabili | i nomi

Tre candidature sono finite nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia nell’ambito dei consueti controlli svolti dalla stesso organismo parlamentare sulle candidature e le eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione in vista delle elezioni regionali che si terranno in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

elezioni regionali controlli commissioneElezioni regionali: tre candidati “impresentabili” segnalati dalla commissione Antimafia (NOMI e FOTO) - La segnalazione non equivale a un provvedimento di esclusione dalle liste ma una presa d’atto delle violazioni del codice di autoregolamentazione dei partiti ... Da zoom24.it

elezioni regionali controlli commissioneRegionali, controlli commissione antimafia su 'impresentabili': in Calabria tre candidature nel mirino - All'esito delle verifiche svolte dalla Commissione 'risultano in violazione del codice di autoregolamentazione tre candidature', ha comunicato Colosimo. lametino.it scrive

