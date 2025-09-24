Elezioni regionali | assegnati due seggi alla circoscrizione elettorale di Brindisi

Il presidente della Regione Puglia ha firmato oggi i decreti che indicono le consultazioni per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.I comizi sono convocati per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025; le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Il centrodestra è ancora senza candidato per le elezioni regionali in Puglia. Una situazione che sta creando malumori all'interno della coalizione. Stanca di attendere la convocazione di un tavolo che viene puntualmente rinviato, pressata da una base irritata

Puglia, Emiliano firma il decreto: elezioni regionali il 23 e 24 novembre Foggia perderà un seggio a favore di Bari - I quattro provvedimenti del presidente uscente stabiliscono le dimensioni della scheda, il numero di consiglieri assegnati su base provinciale nel proporzionale e il numero di candidati da inserire in ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Elezioni Regionali Puglia: la ripartizione dei seggi provincia per provincia, la scheda sarà di colore verde. - Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha firmato oggi i decreti che indicono le consultazioni per l ... Da strettoweb.com