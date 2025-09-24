Elezioni regionali | assegnati due seggi alla circoscrizione elettorale di Brindisi

Il presidente della Regione Puglia ha firmato oggi i decreti che indicono le consultazioni per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.I comizi sono convocati per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025; le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Regionali in Puglia, il governatore Emiliano ha firmato i decreti per il voto: alle urne il 23 e 24 novembre; Puglia. Ufficiale, indette le elezioni regionali per il 23 e il 24 novembre 2025; Dehor: stallo sul nuovo regolamento, in attesa di novità da Roma.

elezioni regionali assegnati duePuglia, Emiliano firma il decreto: elezioni regionali il 23 e 24 novembre Foggia perderà un seggio a favore di Bari - I quattro provvedimenti del presidente uscente stabiliscono le dimensioni della scheda, il numero di consiglieri assegnati su base provinciale nel proporzionale e il numero di candidati da inserire in ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Elezioni Regionali Puglia: la ripartizione dei seggi provincia per provincia, la scheda sarà di colore verde. - Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha firmato oggi i decreti che indicono le consultazioni per l ... Da strettoweb.com

