Elezioni l' appello di Guasconi | Infrastrutture priorità A cominciare dalla manutenzione di quelle attuali
“La prima priorità riguarda le infrastrutture, materiali e immateriali. Parlo di viabilità, manutenzione stradale, rete ferroviaria, ma anche fibra e 5G. Le imprese chiedono efficienza e affidabilità. Prima ancora di nuove opere – pur importanti, come la Due Mari – serve garantire la manutenzione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
