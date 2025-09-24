Elezioni in Puglia l' annuncio di Pietro Petruzzelli | Sarò fra i candidati Pd al Consiglio regionale

“La segreteria provinciale ha deciso di inserire il mio nome nella lista dei candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre”. Sono queste le parole, scritte in un post sulle sue pagine social, con cui l'assessore allo Sviluppo locale e alla Blue Economy di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Elezioni in Puglia, l'annuncio di Pietro Petruzzelli: Sarò fra i candidati Pd al Consiglio regionale

