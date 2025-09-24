Elezioni in Puglia l' annuncio di Pietro Petruzzelli | Sarò fra i candidati Pd al Consiglio regionale

Baritoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La segreteria provinciale ha deciso di inserire il mio nome nella lista dei candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre”. Sono queste le parole, scritte in un post sulle sue pagine social, con cui l'assessore allo Sviluppo locale e alla Blue Economy di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - puglia

Elezioni regionali, in Puglia nasce il campo largo ma tutti aspettano Decaro: 7 giorni per l?accordo

Elezioni Regionali, Francesco Boccia: «Campania e Puglia, sfida a schiena dritta per il Mezzogiorno»

Elezioni regionali, "Caro Decaro, la Puglia ha ancora bisogno di te". Lettera aperta di sindaci e amministratori del Salento: ecco chi ha firmato

Elezioni in Puglia, l'annuncio di Pietro Petruzzelli: Sarò fra i candidati Pd al Consiglio regionale; I risultati dei ballottaggi alle elezioni comunali; Habemus Papam, eletto l'americano Robert Francis Prevost: è Leone XIV. La pace sia con voi - Il cardinale Prevost, prima di diventare papa, si racconta a Stefano Ziantoni.

elezioni puglia annuncio pietroElezioni in Puglia, l'annuncio di Pietro Petruzzelli: "Sarò fra i candidati Pd al Consiglio regionale" - L'attuale assessore allo Sviluppo locale di Bari: "La segreteria provinciale ha deciso di inserire il mio nome nella lista alle prossime regionali del 23 e 24 novembre. baritoday.it scrive

elezioni puglia annuncio pietroElezioni regionali Puglia, Emiliano firma i decreti: voto il 23 e 24 novembre - Le operazioni di voto si svolgeranno domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Lo riporta giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Puglia Annuncio Pietro