Elezioni Frosinone 2027 Pizzutelli | Vogliamo rafforzare l’idea della rinascita di una città morente

Nel pieno del dibattito interno al centrosinistra frusinate in vista delle elezioni amministrative del 2027, interviene Stefano Pizzutelli, ex consigliere comunale.Pizzutelli esprime apprezzamento per la linea di apertura e responsabilità assunta dal gruppo consiliare del PD, ma al tempo stesso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Elezioni Frosinone 2027: ecco la lista civica a favore della candidatura a sindaco di Vincenzo Iacovissi

USR Lazio. Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s . 2025-2026

A Frosinone i socialisti giocano d'anticipo in vista delle elezioni comunali del 2027 e sabato lanceranno la civica "Frosinone Aperta" a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo Iacovissi. Il primo acquisto è di peso: Armando Papetti,

I consiglieri Pd battono i pugni sul tavolo - Netta presa di posizione dei consiglieri Dem: «Rivendichiamo ruolo, idee e scelte da effettuare».

Coalizione ampia e "bipartisan": asse trasversale pure nel 2027 - Il sindaco Riccardo Mastrangeli sta già lavorando all'ipotesi di una coalizione ampia e "bipartisan".