Elettrodotto interrato di undici chilometri

Un passo avanti verso una rete elettrica più moderna, efficiente e sostenibile. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato l’iter autorizzativo per la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato che collegherà i comuni di Gavorrano e Roccastrada. Il progetto, firmato Terna, prevede un investimento di circa 25 milioni di euro. Il nuovo collegamento elettrico sarà lungo oltre 11 chilometri, completamente interrato, e unirà la linea aerea a 132 kV "Giuncarico-Ghirlanda" con la Cabina primaria di Ribolla, di proprietà del distributore locale. Un’infrastruttura che punta a migliorare l’affidabilità del servizio elettrico nel territorio, potenziando la rete e al tempo stesso riducendo l’impatto ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
