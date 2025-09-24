Elettrodomestici più riparazioni che sostituzioni | come cambia il consumo in Italia

Il settore delle riparazioni di elettrodomestici in Italia sta vivendo una fase di rinnovata vitalità. Non si tratta più di una tendenza marginale, ma di un comportamento che riflette scelte più consapevoli da parte delle famiglie. Secondo l’analisi di Pgcasa.it, piattaforma leader per preventivi e notizie del mondo dei servizi per la casa, la richiesta di interventi di riparazione è cresciuta del 3% a livello nazionale. In alcune regioni, come l’Abruzzo, l’aumento è stato ancora più evidente, con un +73%. Anche nelle province emergono segnali chiari di questa trasformazione: Napoli registra un +20%, Bologna un +14%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

