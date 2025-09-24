Elena Andreoli in scena con La forza del desiderio con Massimo Recalcati | teatro psicanalisi e vita

Due serate d’estate, due luoghi simbolo della cultura italiana — il borgo di Cervo, tra i più belli d’Italia, e l’ex caserma di Saluzzo, oggi riconvertita a spazio per eventi — hanno fatto da cornice al ritorno a teatro di Elena Andreoli, protagonista dello spettacolo La forza del desiderio, realizzato insieme allo psicanalista e scrittore Massimo Recalcati. Un progetto che intreccia filosofia, psicanalisi e letteratura, in un dialogo inedito tra lezione magistrale e performance teatrale. Un testo che ribalta la visione tradizionale. Lo spettacolo prende spunto dagli studi di Recalcati sul rapporto tra religione e psicanalisi, che hanno impegnato l’autore per oltre dieci anni. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Elena Andreoli in scena con La forza del desiderio con Massimo Recalcati: teatro, psicanalisi e vita

Elena Andreoli torna in teatro con Massimo Recalcati: debutta “La forza del desiderio” al Festival di Cervo

