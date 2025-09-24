Electrolux, previsto un leggero rialzo della produzione.

Il mercato tiene, e le prospettive per il futuro di Electrolux in Italia se non sono rosee almeno non sono negative. Nello stabilimento di Porcia rimarranno attivi i contratti di solidarietà per i dipendenti, nonostante il parere contrario dei sindacati. Le previsioni sono sostanzialmente stabili. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it