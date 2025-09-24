Ekitike stupidità in EFL Cup
2025-09-23 23:52:00 Giorni caldissimi in redazione! Il capitano del Liverpool Andy Robertson ha definito Hugo Ekitike “Silly” per essere stato licenziato per aver toccato la camicia contro Southampton e ha detto che sarebbe “molto sorpreso” se l’attaccante non imparasse dall’incidente. In caso di sostituzione a metà tempo per £ 125 milioni di £ britannici firmando Alexander Isak, Ekitike ha emulato la Svezia Internazionale colpendo da un passaggio di Federico Chiesea, ma poi ha ricevuto un secondo cartellino giallo per rimuovere la sua cima, essendo stato prenotato otto minuti dopo essere venuto a calciare la palla. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: ekitike - stupidit
Leoni great, Chiesa better, Ekitike stupid. Up the Reds. - X Vai su X
Semifinali di EFL Cup, quote e pronostico di Liverpool-Tottenham - La EFL Cup sceglie la sua seconda finalista e lo fa con il match di ritorno tra le due squadre dopo che l’andata, a Londra, si è chiusa con un inatteso 1- Segnala tuttosport.com
EFL Cup: ecco come finisce, per le quote, Tottenham-Manchester United - In semifinale di EFL Cup c’è posto solo per una tra Tottenham e Manchester Utd. Come scrive tuttosport.com