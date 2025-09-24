Ekitiké segna si toglie la maglia e si fa espellere Slot furioso | Gli ho detto subito che è stato stupido

Il Liverpool ha vinto il match di Carabao Cup contro il Southampton 2-1, a segno Isak e Ekitiké. Quest’ultimo si è reso protagonista di un episodio alquanto inusuale nel calcio, che ha fatto infuriare l’allenatore Arne Slot. Ekitiké si fa espellere per l’esultanza dopo il gol, Slot furioso. Il Guardian scrive: È stata una notte tutt’altro che confortevole per i campioni in carica della Premier League, soprattutto per lo sciocco cartellino rosso per Hugo Ekitiké e un infortunio potenzialmente grave di Giovanni Leoni. L’esultanza per il gol di Ekitiké è stata “rovinata” dal suo secondo cartellino giallo dopo essersi tolto la maglia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

