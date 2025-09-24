In Italia se ne parla zero perché non riguarda i tifosi italiani. In Germania, ovviamente molto. Parliamo del divieto di trasferta a Napoli per i tifosi dell’Eintracht per la sfida di Champions del 4 novembre. Scrive la Faz che l’Eintracht non ha compreso la decisione presa dal prefetto di Napoli Michele di Bari. Scrive la Faz: Philipp Reschke, avvocato, membro del consiglio di amministrazione del Francoforte e responsabile, tra le altre cose, delle relazioni con i tifosi, ha dichiarato in una nota del club: «Dobbiamo purtroppo riconoscere che la strategia di escludere i tifosi ospiti dalle partite ad alto rischio è ormai diventata una pratica comune nel calcio italiano, sia a livello nazionale che internazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Eintracht, sarà vietato anche l’arrivo dei tifosi a Napoli? Il club pensa a un ricorso contro il divieto di trasferta