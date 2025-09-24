Egonu elogia il capitano dell’Inter Lautaro Martinez | Esempio di leader vorrei incontrarlo

Egonu, pallavolista della Numia Vero Volley Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il capitano dell’Inter e della sua capacità di guidare il gruppo. Paola Egonu, pallavolista italiana della Numia Vero Volley Milano, ha espresso il suo apprezzamento per il capitano dell’ Inter, Lautaro Martinez, durante la presentazione della stagione della sua squadra e in un’intervista a SportMediaset. L’atleta, uno dei volti più noti e rispettati della pallavolo italiana, ha voluto sottolineare come le qualità di leadership del Toro possano essere di esempio non solo per chi gioca a calcio, ma anche in altri sport. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Egonu elogia il capitano dell’Inter Lautaro Martinez: «Esempio di leader, vorrei incontrarlo»

