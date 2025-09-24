Egonu e Danesi ecco l' onda lunga mondiale per Milano

«L'incontro con Lautaro si organizzerà sicuramente: ho tanto da imparare da lui». Da nerazzurra qual è, Paola Egonu sa già dove prendere appunti. Per la prima volta, quest'anno avrà la riga sotto al numero, e per rubare il mestiere di capitano guarda a chi ha la fascia al braccio nella sua Inter. Egonu leader tecnico lo è già, lei che a marzo è stata premiata miglior giocatrice al mondo, dopo l'oro olimpico e la Nations League. Ora studia per essere anche riferimento carismatico. «Lautaro non l'ho potuto ancora incontrare - spiega - ma un paio di domande vorrei fargliele: su come tenere unito il gruppo e come riuscire a far sentire tutti parte della squadra». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Egonu e Danesi, ecco l'onda lunga mondiale per Milano

Italia-Germania, le pagelle delle azzurre: Egonu imprendibile (7,5). Danesi e Fahr fanno centro: 7

