Efficienza energetica in Puglia | nel 2024 il 54% degli edifici residenziali rientra nelle classi peggiori f e g in calo rispetto all’anno precedente
Ridurre i consumi energetici degli edifici, abbattere le emissioni e migliorare la qualità della vita sono gli obiettivi principali della Direttiva Casa Green. Una sfida importante per l’Italia, che avrebbe già raggiunto una riduzione del 9,1% rispetto al target del 16% previsto per il 2030. Un. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: efficienza - energetica
Efficienza energetica degli edifici pubblici: dal Lazio fondi anche per il Comune di Viterbo
Rigenerazione urbana ed efficienza energetica degli edifici pubblici, l’esperienza di Piacenza protagonista a Milano
L’efficienza energetica può aiutare l’automotive a risollevarsi
Efficienza energetica: il 44% degli edifici italiani è ancora in classe F e G - X Vai su X
La revisione della Direttiva Europea sulla prestazione energetica negli edifici (EPBD, Energy Performance Building Directive), adottata nel 2024, persegue l’obiettivo ultimo del miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici attraverso la creazione di un c - facebook.com Vai su Facebook
Efficientamento energetico degli edifici pugliesi: Foggia è la peggiore provincia; Puglia, A2A: Nel 2024 circa 40 milioni di euro il valore economico generato sul territorio; Misure per il miglioramento della qualità dell’aria in Puglia.
Efficienza energetica in Puglia: nel 2024 il 54% degli edifici residenziali rientra nelle classi peggiori (f e g), in calo rispetto all’anno precedente - la fiera delle costruzioni: progettazione, edilizia, impianti – in programma alla Fiera del Levante di Bari dal 23 al 25 ... Scrive baritoday.it
Efficienza energetica in Puglia: nel 2024 il 54% degli edifici residenziali rientra nelle classi peggiori (F e G), in calo rispetto all’anno precedenti - La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti – in programma alla Fiera del Levante di Bari dal 23 al 25 ... Segnala oltrefreepress.com