Efficienza energetica in Puglia | nel 2024 il 54% degli edifici residenziali rientra nelle classi peggiori f e g in calo rispetto all’anno precedente

Baritoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ridurre i consumi energetici degli edifici, abbattere le emissioni e migliorare la qualità della vita sono gli obiettivi principali della Direttiva Casa Green. Una sfida importante per l’Italia, che avrebbe già raggiunto una riduzione del 9,1% rispetto al target del 16% previsto per il 2030. Un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: efficienza - energetica

Efficienza energetica degli edifici pubblici: dal Lazio fondi anche per il Comune di Viterbo

Rigenerazione urbana ed efficienza energetica degli edifici pubblici, l’esperienza di Piacenza protagonista a Milano

L’efficienza energetica può aiutare l’automotive a risollevarsi

Efficientamento energetico degli edifici pugliesi: Foggia è la peggiore provincia; Puglia, A2A: Nel 2024 circa 40 milioni di euro il valore economico generato sul territorio; Misure per il miglioramento della qualità dell’aria in Puglia.

Efficienza energetica in Puglia: nel 2024 il 54% degli edifici residenziali rientra nelle classi peggiori (f e g), in calo rispetto all’anno precedente - la fiera delle costruzioni: progettazione, edilizia, impianti – in programma alla Fiera del Levante di Bari dal 23 al 25 ... Scrive baritoday.it

Efficienza energetica in Puglia: nel 2024 il 54% degli edifici residenziali rientra nelle classi peggiori (F e G), in calo rispetto all’anno precedenti - La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti – in programma alla Fiera del Levante di Bari dal 23 al 25 ... Segnala oltrefreepress.com

Cerca Video su questo argomento: Efficienza Energetica Puglia 2024