Effea incentivi per le residenze artistiche | candidature entro il 3 novembre

Fino al 3 novembre 2025 è possibile partecipare alla quarta Call dell’European Festivals Fund for Emerging Artists (EFFEA), un’iniziativa dell’ European Festivals Association finanziata dal programma Europa Creativa. Il bando punta a sostenere circa 50 residenze artistiche che si svolgeranno nel 2026, ciascuna delle quali coinvolgerà almeno tre festival di diversi Paesi e un artista emergente (singolo o gruppo). La Residenza Effea è, infatti, un programma di residenza artistica mirato a promuovere la carriera internazionale di artisti emergenti presso almeno 3 festival. È realizzata da un festival leader in collaborazione con almeno 2 festival partner di diversi Paese ammissibili e offre agli artisti tempo, spazio e supporto dedicati per sviluppare idee e progetti creativi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it